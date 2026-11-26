Милена Тодорова: Трудно е, когато тялото ти е като в затвор! Сега искам единствено да съм здрава

Българската биатлонистка Милена Тодорова демонстрира отлична форма на трасето и пределна мотивация по време на тестовете във Вал Мартело. В италианския зимен център Чентро Грог, където родният национален отбор проведе подготвителен лагер, тя показа коренна промяна спрямо изминалия труден сезон. Въпреки че грешките в стрелбата не ѝ позволиха да заеме по-предно класиране, отличното ѝ бягане и възходящата физическа форма бяха очевидни.

„За мен най-същественото беше да се чувствам бърза и стабилна на ските. Грешките на рубежа не ме притесняват, тъй като те се коригират с работа“, сподели Тодорова пред специализираното издание „Биатлон Адзуро“.

За българката добрите усещания по трасето са истинска глътка въздух след дълга и мъчителна борба със здравословни проблеми. Миналата кампания за нея бе белязана от сериозни усложнения, породени от мононуклеоза.

„В момента се чувствам чудесно, но преминах през изключително тежък период“, разказва биатлонистката. „През целия минал сезон имах постоянни физически оплаквания, а след края на Олимпийските игри се оказа, че съм карала мононуклеоза и друга бактериална инфекция. Това ме принуди да прекратя участията си и да спра всякакви тренировки за четири месеца.“

Тодорова поясни, че временното подобрение по време на самите Олимпийски игри се е дължало на прием на антибиотици, които обаче само са маскирали истинския източник на проблема:

„След всеки лагер се разболявах отново. Смятахме, че антибиотикът решава нещата, и благодарение на него имах кратко затишие на олимпиадата. Веднага след завръщането ми у дома обаче се сринах – вдигнах 40 градуса температура и получих силни мускулни проблеми. Направените задълбочени изследвания показаха две бактериални инфекции, включително мононуклеоза. Нямах друг избор, освен да сложа край на сезона.“

България с осем биатлонисти на първата за сезона Световна купа

Възстановяването и завръщането към тренировъчния ритъм през лятото тя описва като ново начало, сходно с периода след раждането на детето ѝ. След медицинско разрешение Тодорова е подновила натоварванията едва през юни, като първоначално е заложила на по-лек режим, за да позволи на организма си плавно да се адаптира.

Попитана за целите си за предстоящия сезон и следващия олимпийски цикъл, тя подчертава, че приоритетите ѝ са се променили драстично:

„Ако ме бяхте попитали преди, щях да кажа, че целта ми е следващата олимпиада или подобряване на стрелбата и бягането. След всичко преживяно обаче искам само едно – да бъда здрава. Когато си в добра физическа кондиция, си уверен, че винаги можеш да опиташ отново, дори след лош старт. Но когато тялото ти страда, главата ти иска да постигне много, а физиката ти сякаш е затворена в клетка и не ти позволява да дадеш нищо от себе си.“

Лора Христова загрява за новия сезон във Вал Мартело: Искам да продължа да преследвам големи цели

Ролята на майка също е променила нейната нагласа към професионалния спорт. Въпреки че раздялата с дъщеря ѝ по време на лагери е най-трудната част от ежедневието, помощта от страна на майка ѝ и баба ѝ ѝ дава пълно спокойствие.

„Колкото и парадоксално да звучи, в кариерата ми всичко стана по-леко. Биатлонът вече не е целият ми свят, имам нещо много по-значимо у дома. Това ми помага да подхождам към състезанията с много повече спокойствие“, споделя тя.

Тодорова не спести похвалите си и към главния ваксмайстор на българския състав – италианеца Фаусто Бормети:

„Отношенията ни са прекрасни. Фаусто е изключителен професионалист, много добър човек и преди всичко върши работата си с огромна страст. Когато около теб има хора, които влагат такова сърце в това, което правят, те неизменно ти предават допълнителна мотивация.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google