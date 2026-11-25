Олимпийската шампионка Федерика Бриньоне се отказва от ските: Кракът много ме боли, кариерата ми свършва тук

Двукратната олимпийска шампионка от Милано-Кортина Федерика Бриньоне обяви изненадващо, че слага край на състезателната си кариера. Това стана само ден, след като кара ски след операцията по премахването на пластините и винтовете през август.

"Кракът ме боли много, взех решение да не участвам повече в състезания", каза италианката във видеобръщение към феновете си, цитирано от агенция АНСА.

"Иска ми се да направя само едно последно състезание, допълнително ще ви кажа кога ще бъде то. След тези два дни на ски си дадох сметка, че кракът ми не е добре и най-вече ме боли много. Затова реших да приключа моята спортна кариера и да не участвам повече в състезания, въпреки че решението е много трудно", казва италианската шампионка.

"Би ми харесало много да чуя още веднъж звънеца на състезанието, за да уважава всички тези хора, които обичам и обожавам и да го поздравя за последно. Ще ви кажа къде и кога. До скоро!", каза още Бриньоне.

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