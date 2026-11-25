Ерик Перо и Лу Жанмоно започват защитата на титлите си от Световната купа по биатлон

Ерик Перо и Лу Жанмоно започват защитата на титлите си от Световната купа по биатлон след сезон, в който станаха първите представители на Франция, оглавили генералното класиране в една и съща кампания. Сезонът започва в Контиолахти (Финландия) утре, като мъжете откриват програмата в индивидуалната дисциплина на 20 километра. Същата надпревара при жените на 15 км е в петък.

25-годишният Перо беше много постоянен през миналия сезон, като завърши извън топ 10 само два пъти в 21 индивидуални старта. Той постигна 11 подиума, включително четири победи, а на първите си Олимпийски игри в Милано-Кортина взе сребро в индивидуалната дисциплина и злато както в мъжката, така и в смесената щафета.

Той очаква негови основни конкуренти този сезон да бъдат Йохан-Олав Ботн (Норвегия) и Томазо Джакомел (Италия).

„Обичам предизвикателствата, така че намирам това за вълнуващо, защото съм тук, за да бъда предизвикан. Готов съм да докажа, че съм тренирал добре и мога да продължа да го правя още няколко години. Все още се чувствам комфортно и съм нетърпелив да се справя с тези нови предизвикателства в този статус, който се промени малко“, каза Перо пред медиите.

Жанмоно имаше силна първа половина на миналия сезон, но загуби инерция след Олимпийските игри, където спечели четири медала, включително злато в смесената и в женската щафета. За Световната купа тя постигна девет подиума и три победи, за да спечели първия си Кристален глобус.

„Това, което се случи, беше свършено, но започва нов сезон. Решена съм да дам всичко от себе си“, заяви французойката, цитирана от агенция Ройтерс.

Този сезон няма Олимпийски игри, но включва Световното първенство в Отепя (Естония) през февруари, където Жанмоно ще се бори за първата си индивидуална световна титла.

„Възнамерявам да се боря. Имам големи цели за това Световно първенство“, добави тя.

28-годишната биатлонистка ще се изправи срещу сериозна конкуренция на сестрите Хана и Елвира Йоберг от Швеция, както и на италианката Лиза Витоци.

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Снимки: Gettyimages