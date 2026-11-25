Руската федерация по хокей на лед оспори позицията на международната федерация

Руската федерация по хокей на лед смята аргументите, представени от международната централа в жалбата ѝ по повод решение на Спортния арбитражен съд (КАС) относно участието на руски национални отбори в международни турнири - за неоснователни и пресилени, информираха от пресслужбата на организацията.

Международната федерация по хокей на лед обжалва пред швейцарски съд решението на КАС, което засяга допускането на руски отбори до международни състезания.

Международната федерация по хокей на лед ще обжалва решението на КАС за връщане на руските отбори

Жалбата се основава на опасения относно независимостта и безпристрастността на двама от тримата арбитри, участвали в арбитражния състав.

„Руската федерация по хокей на лед разглежда аргументите, посочени за оспорване на решението, като неоснователни и пресилени. РФХЛ поддържа позицията, че действията на международната федерация нарушават споразумението с РФХЛ относно незабавното изпълнение на решението. Арбитражното решение на КАС е взето единодушно. Действията на международната федерация за пореден път демонстрират липса на намерение за спазване и изпълнение на решение на международен арбитраж, както и на споразумението, сключено с Руската федерация по хокей на лед“, заявиха от пресслужбата на руската централа.

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