Кросби все още не е решил дали да продължи да играе, но иска да завърши кариерата си в Питсбърг

Капитанът на Питсбърг – Сидни Кросби, все още не е решил дали да продължи да играе, но иска да завърши хокейната си кариера в тима на Пенгуинс, съобщи самият той в интервю за местното издание „Pittsburgh Post-Gazette“.

39-годишният канадски нападател прекара всичките си 22 сезона в Националната хокейна лига с екипа на отбора, като в 1443 мача отбеляза 1776 точки и се нуждае от още само 13 точки, за да измести Рон Франсис от петото място във вечната ранглиста на най-добрите реализатори.

Кросби е трикратен шампион с Питсбърг през 2009, 2016 и 2017 година, като през 2007 и 2014 година печели „Харт Трофи“ за най-полезен играч в НХЛ. Той е член на „Тройния златен клуб“, като е един от едва 30-те хокеисти в историята със спечелени олимпийска и световна титла и купа „Стенли“.

„Желанието ми е да приключа тук. За всички е ясно колко много означава този клуб и този град за мен. Надявам се всичко да се нареди и да го направя“, заяви Кросби, който има контракт до края на сезона.

„На моята възраст става въпрос и за това дали и колко дълго още ще искам да играя. Това е основното. Все още не съм решил. Сега съм концентриран върху изявите си на леда и желанието да помагам максимално на отбора. Знам, че има сериозен интерес по въпроса, но няма нищо ново. Може да преподпиша след месец, може и в края на сезона. Когато се вземе решението, всички ще разберат, но все още не сме стигнали дотам“, допълни той.

Нападателят има 6 гола и 9 асистенции в 23 мача през настоящата кампания, в която Питсбърг се представя колебливо и заема последното място в Източната конференция с едва 7 победи и актив от 16 точки.

Заради слабите резултати генералният мениджър Кайл Дубас наскоро заяви, че ръководството на клуба не изключва възможността да се раздели с някои от по-опитните играчи и да започне изграждането на нов състав с по-млади хокеисти.

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