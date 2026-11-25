Международната федерация по хокей на лед ще обжалва решението на КАС за връщане на руските отбори

Международната федерация по хокей на лед ще обжалва решението на Спортния арбитражен съд в Лозана, който реши, че руските отбори трябва да бъдат допуснати отново да се състезават.

Руснаците не присъстват на международната хокейна сцена от пролетта на 2022 година, когато започна войната с Украйна. На 30 октомври тази година обаче КАС се произнесе в полза на Руската федерация по хокей на лед, която поиска да бъде върната с оглед решението на Международния олимпийски комитет. Това решение обаче не бе приети добре от много от водещите сили в световния хокей на лед, които обявиха, че няма да допуснат техните национални отбори да играят с руския.

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"За двама от тримата членове на Спортния арбитражен съд, взели това решение, има данни, че са свързани с Русия", заявиха от Международната федерация по хокей на лед.



"Като се има предвид важността на това решение, Международната федерация по хокей на лед ще постави въпроса и пред Швейцарския федерален трибунал", се казва още в изявлението.

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Снимки: Gettyimages