Отмениха двата женски гигантски слалома в Канада поради липса на сняг

Два старта в дисциплината гигантски слалом от Световната купа по алпийски ски за жени, насрочени за 5 и 6 декември в Мон Тремблан (Канада) са отменени поради липса на сняг, съобщиха от Международната федерация по ски (ФИС). От ФИС добавиха, че работят по евентуално пренасрочване на състезанията на друго място.

Двата гигантски слалома в курорта в Квебек също бяха отменени през декември 2024-а, когато топлото време затрудни производството на сняг за провеждането на състезанията. Стартовете се завърнаха миналата година, като Алис Робинсън (Нова Зеландия) и Юлия Шайб (Австрия) спечелиха по една победа.

Световната купа за жени продължава в Килингтън (САЩ) с гигантски слалом на 28 ноември и слалом на следващия ден.

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Снимки: Gettyimages