Впечатляващото представяне на Фермин Лопес срещу Атлетико в цифри

Фермин Лопес продължава да се утвърждава като ключова фигура в състава на Барселона, като 23-годишният халф демонстрира непрекъснато израстване с всеки изминал сезон, пише "Мундо Депортиво". След като пропусна Световното първенство поради злополучна контузия, той напълно се реваншира с отлична поредица от голове и асистенции. Испанецът уверено върви към подобряване на личните си постижения от предишни кампании и се превръща в един от най-силните офанзивни полузащитници в съвременния футбол.

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

В неделния сблъсък срещу Атлетико Мадрид Лопес бе избран за най-полезен играч на срещата. Той бе главното действащо лице на стадион „Рияд Еър Метрополитано“, след като реализира два гола за обрата на селекцията на Ханзи Флик. При изравнителното попадение халфът съобразително разигра двойно подаване с противников играч в наказателното поле на Ян Облак и с безпощаден удар с левия крак прати топката в мрежата. Вторият му гол дойде след характерно включване от втора линия, където бе намерен с прецизен пас зад гърба на защитата от Ламин Ямал, преодолявайки за втори път словенския страж.

🧐 El gran partido del 'MVP' Fermín, en números ✍️ @Mariio_RB https://t.co/UdATdg681R — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 9, 2026

Статистическите данни на „Опта“ красноречиво потвърждават отличното му представяне. Роденият в Андалусия футболист записа най-много удари в мача – общо шест, от които три в очертанията на вратата. Той създаде две голови възможности, които сам реализира, и регистрира един успешен дрибъл.

Полузащитникът игра с топката 55 пъти, като даде 33 точни подавания от 38 опита (86,8% успеваемост), 10 от които в последната третина на терена. В дефанзивната фаза Фермин спечели едно въздушно единоборство, осъществи един успешен шпагат, спечели два фала, извърши три нарушения и отне три топки за 77-те минути, прекарани на терена.

LA TEMPORADA DE FERMÍN LÓPEZ 🔥 15 partidos 15 G/A 8 goles 7 asistencias https://t.co/BzA65AmSFA — Iniestazo (@INIE8TAZO) November 8, 2026

От началото на сезона Лопес има актив от 8 попадения (7 в Ла Лига и 1 в Шампионската лига) и 7 асистенции (5 в първенството и 2 в Европа). С тези показатели той заема трето място при реализаторите на тима след Рафиня (15 гола) и Ламин Ямал (10 гола). Халфът е и втори по асистенции веднага след Ямал (8), с което затвърждава все по-сериозната си роля както за Барса, така и на международната сцена.

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Снимки: Imago