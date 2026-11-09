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Гол в добавеното време донесе победата на Берое над Арда при U18

  • 9 ное 2026 | 13:42
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Гол в добавеното време донесе победата на Берое над Арда при U18

Берое победи с 2:1 Арда в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на помощното игрище с изкуствена настилка в Стара Загора, а Тодор Иванов донесе успеха на домакините с попадение в добавеното време.

Първото полувреме приключи без голове. В 58-ата минута Стелиян Христозов откри резултата и даде преднина на Берое.

Арда изравни в 82-рата минута чрез Божидар Костадинов, който се бе появил в игра само две минути по-рано.

Домакините обаче стигнаха до трите точки във втората минута на добавеното време, когато Тодор Иванов се разписа за крайното 2:1.

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