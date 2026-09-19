Драма на и извън терена: Милуол и Уест Хам оправдаха очакванията в едно от най-яростните дербита на Острова

Милуол и Уест Хам завършиха 2:2 в едно от най-очакваните дербита в Чемпиъншип, което се игра за първи път между двата отбора от февруари 2012 година. Домакините имаха пълен контрол през първото полувреме и поведоха с головете на Калеб Тейлър в 16-ата минута и Камиел Негли (45+3') в добавеното време, но след почивката Уест Хам направи впечатляващо завръщане чрез Мохамаду Канте (74') и Константинос Мавропанос (80'). „Чуковете“ стигнаха до точката въпреки че останаха с човек по-малко в края, когато именно голмайсторът Канте бе изгонен в последната минута на редовното време, а Милуол изпусна възможността да стигне до победата след силното си първо полувреме.



Това бе 100-ият официален мач между двата клуба, което е смятано за едно от най-яростните съперничества на Острова. То предизвика сериозно напрежение и сред органите на реда, а полицията разположи стотици служители в една от най-сериозните операции за сигурност в последните години, за да се гарантира спокойното преминаване на двубоя на „Дъ Ден“.

Двубоят започна с високо темпо, като Милуол бързо наложи натиск и заслужено поведе. В 16-ата минута Калеб Тейлър се възползва от ситуация отблизо и изпрати топката в мрежата, а домакините продължиха да създават проблеми на защитата на Уест Хам. Марк Сайкс бе близо до второ попадение, след като негов удар от дистанция срещна напречната греда, а гостите трудно намираха отговор на агресията и движението на съперника.

Милуол стигна до втори гол в самия край на първата част. Камиел Негли се разписа в третата минута на добавеното време след атака, при която домакините отново намериха пространство в наказателното поле. Така на почивката „лъвовете“ имаха аванс от два гола и изглеждаха много по-близо до успеха.

След почивката обаче картината се промени напълно. Уест Хам заигра по-настъпателно и в 74-ата минута Мохамаду Канте върна интригата с удар от дистанция, а само пет минути по-късно Константинос Мавропанос изравни с глава. Срещата стана още по-напрегната в заключителните минути, след като при спорна ситуация около едно прекъсване в играта вратарят на Милуол Филип Маршал обвини Тати Кастеянос, че го е изплюл, но по случая не последва дисциплинарно действие.

Драмата продължи до самия край, когато Уест Хам остана с десет души. В 89-ата минута Канте получи директен червен картон за нарушение срещу Киъръл Лисби, който бе спрян при опасна атака на Милуол. Домакините получиха възможност да търсят победен гол в последните минути, но не успяха да се възползват и така дербито завърши без победител.

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Снимки: Gettyimages