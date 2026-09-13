Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос

Уго Угочувку направи едно спокойно финално състезание за сезон във Формула 3, финиширайки втори в Мадрид, което му беше напълно достатъчно, за да си гарантира титла в шампионата за 2026 година.
Угочукву и Фреди Слейтър започнаха последната надпреварата за годината с равни точки, по 141, като Угочукву потегли от второто място на старта, а Слейтър стартира чак осми. Това направи задачата на британеца много сложна, а тя стана още по-трудна в началото, когато той беше изпреварен от Йеван Давид.
В същото време Угочукву запази второто си място зад Туука Тапонен, а зад него се нареди победителят от вчерашното първо основно състезание на „Мадринг“ Педро Клеро. Разбира се, Угочукву знаеше, че може да не поема излишни рискове и реално изкара цялата дистанция от 19 обиколки зад Тапонен, използвайки системата DRS, за да се защитава от Клеро.
Слейтър нямаше друг избор, освен да премине в режим на атака, което му позволи да си върне осмото място от Давид в началото на петия тур. Впоследствие обаче пилотът на Трайдънт попадна в DRS влакче, което в комбинация с трудните изпреварвания на „Мадринг“, направи допълнителния му напредък невъзможен.
Така Слейтър финишира на осмата позиция и загуби титлата от Угочукву, пропилявайки аванса от 15 точки, който имаше преди финалния кръг в Мадрид. До този развой се стигна след двете слаби квалификации в петък и двете нули, които Слейтър записа в съботните състезания в испанската столица, които позволиха на Угочукву да го изравни на върха на генералното класиране преди днешния старт.
За Угочукву това е втора титла за годината, след като през януари той спечели Формула Регионал Океания, където, по ирония на съдбата, негов подгласник отново беше Слейтър. Американецът стигна до титлата с две победи, печелейки основното състезание в Австралия и спринта на „Силвърстоун“. С титлата си Угочукву оформи шампионския дубъл на Кампос, след като вчера испанският тим си гарантира отборната титла.
Победата днес стана притежание на Тапонен, който триумфира пред шампиона Угочукву, Клеро, Тайто Като, Матиа Колнаги, Алесандро Джиусти, Енцо Делини, Слейтър, Ернесто Ривера и Давид, които оформиха зоната на точките. С успеха си в Мадрид Тапонен си гарантира третото място в крайното класиране с краен актив от 108 точки и изоставане от 51 спрямо Угочукву.
Все още не е ясно кога и къде ще започне следващият сезон във Формула 3, тъй като публикуването на календара се бави заради продължаващите военни действия в Близкия изток.
Снимки: FIA Formula 3Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google