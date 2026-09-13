Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос

Уго Угочувку направи едно спокойно финално състезание за сезон във Формула 3, финиширайки втори в Мадрид, което му беше напълно достатъчно, за да си гарантира титла в шампионата за 2026 година.

🏆 CHAMPION 🏆



UGO UGOCHUKWU TAKES THE 2026 FIA FORMULA 3 TITLE!!! 👏#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/oG7zK86AQU — Formula 3 (@Formula3) September 13, 2026

Угочукву и Фреди Слейтър започнаха последната надпреварата за годината с равни точки, по 141, като Угочукву потегли от второто място на старта, а Слейтър стартира чак осми. Това направи задачата на британеца много сложна, а тя стана още по-трудна в началото, когато той беше изпреварен от Йеван Давид.

⚫️ LIGHTS OUT FOR THE FINALE ⚫️



UGOCHUKWU REMAINS P2 AS SLATER DROPS BEHIND DAVID INTO P9! 👀⚔️



It's Taponen who retains the lead! 🥇#F3 #SpanishGP | LAP 1/19 pic.twitter.com/ZzsbaqIBCo — Formula 3 (@Formula3) September 13, 2026

В същото време Угочукву запази второто си място зад Туука Тапонен, а зад него се нареди победителят от вчерашното първо основно състезание на „Мадринг“ Педро Клеро. Разбира се, Угочукву знаеше, че може да не поема излишни рискове и реално изкара цялата дистанция от 19 обиколки зад Тапонен, използвайки системата DRS, за да се защитава от Клеро.

AS IT STANDS... 👇



Ugo Ugochukwu would be the Champion 👑🇺🇸



Long race ahead... 👀#F3 #SpanishGP | LAP 2/19 pic.twitter.com/waHT5S6IQn — Formula 3 (@Formula3) September 13, 2026

Слейтър нямаше друг избор, освен да премине в режим на атака, което му позволи да си върне осмото място от Давид в началото на петия тур. Впоследствие обаче пилотът на Трайдънт попадна в DRS влакче, което в комбинация с трудните изпреварвания на „Мадринг“, направи допълнителния му напредък невъзможен.

SLATER AROUND THE OUTSIDE! 😮‍💨



Freddie moves past David into P8... 👀⬆️#F3 #SpanishGP | LAP 5/19 pic.twitter.com/PAoGWLIu9O — Formula 3 (@Formula3) September 13, 2026

Така Слейтър финишира на осмата позиция и загуби титлата от Угочукву, пропилявайки аванса от 15 точки, който имаше преди финалния кръг в Мадрид. До този развой се стигна след двете слаби квалификации в петък и двете нули, които Слейтър записа в съботните състезания в испанската столица, които позволиха на Угочукву да го изравни на върха на генералното класиране преди днешния старт.

За Угочукву това е втора титла за годината, след като през януари той спечели Формула Регионал Океания, където, по ирония на съдбата, негов подгласник отново беше Слейтър. Американецът стигна до титлата с две победи, печелейки основното състезание в Австралия и спринта на „Силвърстоун“. С титлата си Угочукву оформи шампионския дубъл на Кампос, след като вчера испанският тим си гарантира отборната титла.

CAMPOS RACING ARE THE 2026 TEAMS’ CHAMPIONS!!! 🏆



The Spanish squad go back-to back in FIA Formula 3! ✨



Congratulations to Ugo, Ernesto, Théo and the entire @camposracing crew! 👏#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/VjyvWy7VQL — Formula 3 (@Formula3) September 12, 2026

Победата днес стана притежание на Тапонен, който триумфира пред шампиона Угочукву, Клеро, Тайто Като, Матиа Колнаги, Алесандро Джиусти, Енцо Делини, Слейтър, Ернесто Ривера и Давид, които оформиха зоната на точките. С успеха си в Мадрид Тапонен си гарантира третото място в крайното класиране с краен актив от 108 точки и изоставане от 51 спрямо Угочукву.

Все още не е ясно кога и къде ще започне следващият сезон във Формула 3, тъй като публикуването на календара се бави заради продължаващите военни действия в Близкия изток.

Снимки: FIA Formula 3

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