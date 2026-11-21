Дубълът на Лудогорец засили кризата в Марек

Дубълът на Лудогорец разби с 3:0 Марек в мач от 17-ия кръг на Втора лига. По един гол във всяко полувреме отбеляза Джан Ниязи, а преди почивката се разписа и Константин Димитров за категоричния успех на втория тим на “орлите”.

С успеха си днес Лудогорец събра 25 точки и вече заема седмата позиция. Марек от своя страна е в дълбока криза и записа четвърта поредна загуба, което оставя тима в зоната на изпадащите с 18 точки. Спасителната зона е на четири, където с 22 са съставите на Етър, Берое и Рилски спортист.

Лудогорец II 3:0 Марек

1:0 Джан Ниязи (23)

2:0 Константин Димитров (36)

3:0 Джан Ниязи (56)

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