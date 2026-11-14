В Марек не могат да си обяснят как допуснаха три гола в първите 15 минути

Помощник-треньорът на Марек Светослав Георгиев каза след домакинското поражение с 1:3 от Черноморец, че червеният картон в началото на срещата е решил сблъсъка.

“За мен червеният картон реши мача да завърши с такъв резултат. Напълно заслужен картон. Не мога да си обясня и аз за тези 13-15 минути да допуснем три гола. Много лесни голове.

Може би липсата на опит изигра влияние, игра и на непривична позиция", каза Георгиев за Николай Пляков, който бе изгоненият състезател на домакините.

"Въпреки че губехме, не мисля, че второто полувреме отстъпвахме с нещо на Черноморец - повече държахме топката, създадохме няколко ситуации. Не бяхме ефективни пред гола.

Дали се е отразило отсъствието от пейката на наказания старши треньор Александър Александров? Колко се е отразило - не мога да кажа. Но ако беше на линията и ръководеше мача, можеха и да се получат нещата. Имаме три мача. Оттук нататък загърбваме неприятната домакинска загуба. От понеделник идваме на работа и се подготвяме. Ще се стремим да ги спечелим", завърши Георгиев.

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