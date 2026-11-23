Турнир в памет на футболна легенда събира ветерани във Варна

Традиционният турнир в памет на легендата на българския футбол Георги Димитров – Червения ще се проведе в събота, 28 ноември, във варненската зала „Владислав“.

Георги Димитров е знаково име за Черно море, ЦСКА и националния ни отбор, с който печели бронзов медал от Олимпийските игри в Мелбърн през 1956 година. Загива едва на 46 години в самолетна катастрофа на 16 март 1978 година край врачанското село Тлачене. Днес барелефът му пред СК „Владислав“ напомня за големия футболист и признанието към него.В същата трагична катастрофа загива и друго голямо име на българския спорт — Жулиета Шишманова.

В новото издание на турнира участие ще вземат ветераните на Черно море, Спартак, Белослав и турския Люлебургаз. Срещите започват в 11:00 часа, а жребият ще бъде изтеглен на място.Победителите от полуфиналните двойки ще се срещнат на финала, а загубилите ще спорят за третото място.

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