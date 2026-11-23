Двама 14-годишни дебютираха за Надежда (Доброславци)

Надежда (Доброславци) записа 15-та поредна победа от 15 изиграни мача от началото на сезона в Областна група София (столица). Този път тимът надви Мрамор с 3:1 и така завърши есенния дял на първенството без нито една грешка. Атанас Вангелов откри резултата след отличен пас на Георги Божилов, който сам покачи на 2:0. Георги Иванов реализира за 3:0, след което гостите върнаха едно попадение. Хубавата новина в този мач е доверието, което президентът на клуба Светослав Цончев, гласува на двама 14-годишни футболисти, които дебютираха за мъжете. Това са Борис Костов и Даниел Стойков.

"Поздравявам момчетата за техния дебют, като това може само да мотивира останалите от школата да тренират здраво. Браво на целия отбор, който в 15 мача записа 15 победи и сега излизаме в заслужена почивка“, коментира Костадин Иванов.

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