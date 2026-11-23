Константин Тошков за шанса отново да играе с Везенков и Коди: Малко е като магия

Константин Тошков се надява националите да играят пред пълна „Арена София“ в четвъртък, когато България приема Дания. На първата отборна тренировка той сподели какво означава за него възможността отново да бъде на терена с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

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„Настроението е супер. Отдавна не сме се събирали, не сме се виждали с някои от момчетата, така че всичко е наред“, каза Тошков.

За него предстоящото домакинство в „Арена София“ е „стимул и отговорност“. „Ще е още по-хубаво, ако успеем да напълним тази зала и да направим един хубав празник за българския баскетбол“, добави националът.

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На въпроса какво е чувството отново да играе с Везенков и Милър-Макинтайър, Тошков отвърна: „Ами, реално малко е като магия. Това е голям шанс и съм наистина много щастлив, че ще имам шанса отново да споделя терена с Везенков и Коди“, заяви Тошков.

Гардът определи Дания като неудобен съперник. Според него гостите няма какво да губят, а вниманието ще бъде насочено най-вече към представянето на България. В отбора обаче не усеща напрежение преди срещата. „Ще покажем какво можем и се надявам да победим в четвъртък“, каза той.

Към привържениците, които още се колебаят дали да дойдат в залата, Тошков се обърна с кратка покана: „Не се чудете, просто си вземете един билет и елате да ни подкрепите.“

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