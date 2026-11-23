Любомир Минчев: Не се е налагало да убеждавам Везенков и Макинтайър

Селекционерът на България Любомир Минчев заяви преди първата отборна тренировка за мача с Дания, че Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър отдавна са изразили желание да играят за националния отбор. Двамата ще се присъединят към подготовката след двубоя си с Апоел, а всички баскетболисти, които вече са в лагера, са здрави.

„Три дни имаме само да се подготвим. Всички са здрави, всеки е дошъл с желание. Това е второто хубаво нещо. Сега тепърва предстои да тренираме“, каза Минчев, попитан за първите си впечатления от състава.

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Селекционерът очаква Везенков и Милър-Макинтайър да се приберат в София още вечерта след мача с Апоел и да се включат в тренировките на следващия ден. За желанието на Коди да играе за България научил от самия Везенков.

„Още на мача в Румъния знаех от Сашо, че Коди също искал да идва. Не се е налагало въобще да ги убеждавам. Бях преди две седмици при тях, разбрахме се. То се знаеше, преди да отида, че те ще играят“, разказа Минчев.

Той допуска, че мачовете и пътуванията ще се отразят на двамата, но ще прецени как да разпредели минутите им според състоянието им срещу Дания. „Важното е да са здрави и да имат желание. А за умората ще видим в течение на мача как да ги ротираме.“

Според Минчев идването на двамата е добра новина и за съотборниците им, и за публиката. Попитан дали очаква пълна зала, той се обърна и към родителите. „Аз не знам дали ще бъде пълна залата, но най-добрият баскетболист в Европа е българин“, каза селекционерът и призова привържениците да доведат децата си, за да видят Везенков на живо.

Основната трудност в подготовката за Дания идва от треньорската смяна при съперника. Българският щаб още не е виждал как играят датчаните под ръководството на новия си селекционер. „Няма как да знаем как ще играят, можем само да предполагаме“, обясни Минчев. Той е уверен, че опитът на българските национали ще им помогне да подходят сериозно към двубоя. „Аз никога не подценявам противника. Момчетата са опитни. Спокойствие няма. Основната задача е да победим и по този начин да си запазим предимството пред останалите.“

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На въпрос за възможността България да излезе с цяла петица от баскетболисти, които играят в Евролигата или Еврокъп, Минчев открои завръщането на български клуб във втория по сила европейски турнир.

„За мен е изключително позитивно това, че български отбор играе в Еврокъп. Надявам се това да бъде тенденция, а не да е една-две години и после затишие двайсет. Откакто Лукойл излезе от Еврокъп, не сме имали отбор във второто най-високо ниво. Това е начинът да си вдигнем стандартите, да играем с по-силни противници. Така се развиват и играчите“, каза той.

Минчев завърши с думите, че всеки в националния отбор има своята роля, и открои приноса на играчите от Балкан още в предишния мач. „Момчетата от Ботевград са в основата на състава. Те си знаят своята роля.“

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