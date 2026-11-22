Деян Карамфилов: Спечелихме с характер

Деян Карамфилов отличи две важни тройки като решаващия момент за победата на Рилски спортист над Черно море Навибулгар. Самоковци позволиха на варненци да се върнат в мача, след като водеха с 10 точки, но според Карамфилов опитът и спокойствието са им помогнали да удържат съперника в напрегнатия завършек.

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„Спечелихме с характер“, заяви Карамфилов. Той обясни, че при двуцифрения аванс Рилски спортист е допуснал слабости в защита, а нападението е загубило ритъм. Черно море се е възползвал и е бил в подем през третата част и в началото на четвъртата, когато напрежението на терена се е покачило. Именно тогава самоковци са запазили самообладание, преди с двете тройки да решат двубоя.

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Карамфилов се надява паузата за националните отбори да даде време на отсъстващите баскетболисти да се завърнат в състава. Рилски спортист ще използва прекъсването за кратка подготовка, а желанието му е отборът да бъде предпазен от нови контузии.

За предстоящия мач на България срещу Дания Карамфилов е уверен, че с играчите, с които разполагат, националите могат да спечелят без сериозни затруднения. Той подкрепи избора на „Арена София“ за домакин на срещата и си пожела пълни трибуни. По думите му пълната зала променя усещането и за играчите, и за публиката. Карамфилов би искал атмосферата, която българските фенове гледат по телевизията от залите в Гърция и Турция, да се вижда по-често и у нас.

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