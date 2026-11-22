Николай Стоянов след загубата от Рилски спортист: Имахме шансове да обърнем мача

Николай Стоянов посочи пропуските от наказателната линия и борбите в нападение на Рилски спортист като решаващи за загубата на Черно море Навибулгар. Според него варненци на няколко пъти са имали възможност да обърнат резултата, но са пропуснали важни наказателни удари точно в тези моменти.

„Борихме се, получи се равностойна среща. Допуснахме някои грешки, но в мач като този те са решаващи“, каза Стоянов. По думите му самоковци са използвали добре вторите си шансове. След борба под коша на Черно море те веднага са връщали топката навън към стрелците си.

Рилски спортист измъкна победата в Самоков

Стоянов смята, че паузата за националните отбори идва в подходящ момент за варненци, след като клубът се раздели с играчи. „Имаме време за работа и трябва да я свършим“, заяви той и добави, че мачът е показал върху какво отборът трябва да работи в тренировките.

За предстоящия мач на България срещу Дания Стоянов очаква изразителна победа. Според него националите разполагат с достатъчно талант, за да спечелят убедително дори без Александър Везенков и Коди. Той призова феновете да напълнят „Арена София“ в четвъртък и посочи представянето на Везенков с Олимпиакос като пример за това защо българският баскетбол заслужава пълна зала.

Стоянов изрази и гордостта си от двамата представители на Черно море в националния отбор и пожела на всички български баскетболисти преди всичко здраве и победа срещу Дания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/