Спринт София спечели отборната титла на Държавното първенство по плуване в малък басейн

Тимът на Спринт София спечели комплексната отборна титла от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което завърши днес в “Парк Арена ОЗК” Бургас. Столичани събраха 42 108 точки, за да триумфират с купата на шампионата. При мъжете най-голям актив набра съставът на варненския ПСК Черно море (25 036 точки), а при жените шампион стана Спринт София (23 562 точки). В общото класиране за юноши и девойки старша възраст победители станаха плувците на Олимп с 36 279 точки, а при младшата възраст спечелиха представителите на клуб ВСИ с 28 158 точки.

В последния ден на турнира Диана Петкова стана държавна шампионка на 50 метра свободен стил. Състезателката на клуб Спринт София спечели във финала на дисциплината с време 24.88 сек. Националката изпревари с повече от секунда Росина Тодорова от Олимпия и Владимира Цулева от Сандански. Цулева взе златния медал за девойки старша възраст с време от сериите 26.12 сек. При девойките младша възраст най-доброто време даде Яна Митева от НСА - 27.19 сек.

Три национални рекорда паднаха в четвъртия ден на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн

Симеон Събев от клуб Царевец спечели златния медал в старта на 50 метра бътерфлай при мъжете. Той завърши за 23.98 сек. във финала, като беше по-бърз от съотборника си Тонислав Събев и Иван Манолов от клуб Пловдив 2019. Евгени Николов (27.56 сек.) и Олексий Силински (24.53 сек.) и двамата от клуб Олимп бяха най-бързи при юношите младша и старша възраст.

Маргарита Стоименова стана държавна шампионка при жените и девойките старша възраст на 400 метра съчетано плуване. Представителката на клуб Спринт София спечели във финала с резултат 4:50.87 мин. Втора и трета на почетната стълбичка се качиха Лора Шаранкова (Пловдив 2019) и Ема Димитрова (ВСИ). При девойките младша възраст с най-добър резултат се отличи Дария Лачева от клуб Аквазард - 5:19.11 мин.

Нови рекорди по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн

Европейският шампион Любомир Епитропов от клуб ВСИ спечели държавната тила на 200 метра бруст при мъжете. Епитропов преодоля дистанцията за 2:11.29 мин. След него завършиха Александър Николов от Олимп и Димитър Попов от Черно море. Николов стана държавен шампион за юноши старша възраст с време от сериите 2:15.29 мин. При по-малките спечели Стефан Клинчев от ВСИ, който завърши за 2:26.62 мин. в сериите.

17-годишната Симона Иванова беше най-добра в старта на 200 метра свободен стил както при жените, така и при девойките старша възраст.

Четири национални рекорда паднаха във втория ден от Държавното плуване

Представителката на клуб Олимп спечели убедително финала на дисциплината с резултат от 2:02.36 мин. На над 2 секунди след нея завършиха Тиана Темелкова от ВСИ и Милена Христова от Вихрен. Мила Димитрова (Олимп) взе златния медал за девойки младша възраст с време 2:10.49 мин.

В същата дисциплина при мъжете успех постигна Мирослав Терзиев от Черно море с време 1:47.31 мин. Среброто беше за Алекс Стойнов (Олимп), а бронзът за Ивайло Пирински от Г. Д. С. Пирински беше с най-доброто време при юношите старша възраст в сериите (1:49.73 мин.). При юношите младша възраст се отличи представителят на Олимп Евгени Николов, който финишира в сериите за 1:58.82 мин.

Дарен Кирилов с нов рекорд на 200 метра гръб в малък басейн

В надпреварата на 200 метра гръб при жените държавна шампионка в Бургас стана Габриела Георгиева от клуб Олимпия. Участничката на Летните олимпийски игри в Париж през 2024г. финишира за 2:07.61 мин., като остави на сериозна дистанция Яна Ангелова от Олимп и Божидара Борисова от Вихрен. Ангелова спечели златото при девойките старша възраст с време от сериите 2:15.34 мин., а Ан-Мари Младенова от клуб Локомотив (2:23.58 мин.) беше най-бърза при девойките младша възраст.

Иван Грабко донесе успех за клуба си Пловдив 2019 на 100 метра съчетано плуване при мъжете с време 54:48 сек., следван от Максим Манолов (Черно море) и Мартин Чихлал (ЦСКА). Радостин Кръстев беше най-бърз в надпреварата при юношите старша възраст. Плувецът на Спринт София взе дистанцията за 56.43 сек. При юношите младша възраст победител стана Ясен Величков от Левски с време 1:02.22 мин.

Стартира държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас

Спринт София спечели надпреварата на женските щафети на 4х50 метра съчетано плуване с време 1:54.32 мин. Завършилият на второ място квартет на Олимп пък постави нов национален рекорд за девойки старша възраст - 1:58.43 мин.

Трети остана отборът на Олимпия. При мъжете в същата дисциплина успехът отново беше за Спринт София, а втори и трети завършиха тимовете на Черно море и Пловдив 2019.

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