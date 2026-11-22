На 91-годишна възраст почина легендата на австралийското плуване Джон Хенрикс

Един от титаните на австралийския спорт и двукратен олимпийски шампион Джон Хенрикс си отиде от този свят на 91-годишна възраст. Тъжната вест за кончината му дойде в неделя, точно когато неговите съотборници от Игрите в Мелбърн през 1956 година се събраха на емблематичния стадион "Мелбърн Крикет Граунд“, за да отбележат 70-годишнината от провеждането на историческия форум.

На Олимпиадата в Мелбърн, едва 21-годишен, Хенрикс записва името си със златни букви в спортната история, печелейки титлата на 100 метра свободен стил. С постижението си от 55.4 секунди той не само поставя световен рекорд, но и донася първия златен олимпийски медал в плуването за Австралия. В рамките на същите Игри той триумфира с второ злато в щафетата 4 по 200 метра свободен стил, финиширайки на последния пост също с нов планетарен рекорд.

Около 30 австралийски ветерани от Олимпиадата през 1956 година се събраха в Мелбърн заедно с приблизително 180 състезатели от други издания на Игрите. Те направиха почетна обиколка на стадиона, след което се състоя тържествен обяд.

След триумфа в родината си Хенрикс се мести в Съединените американски щати, където тренира и се състезава за Университета на Южна Калифорния. По-късно се установява за постоянно в Санта Барбара, където прекарва остатъка от живота си.

Президентът на Австралийския олимпийски комитет Иън Честърман отдаде почит на легендарния плувец, определяйки го като един от най-великите олимпийски шампиони на страната.

"Джон Хенрикс беше гигант на Игрите в Мелбърн през 1956 година и част от забележително поколение австралийски олимпийци заедно с Мъри Роуз, Джон Девит, дългогодишната му приятелка Дон Фрейзър и много други. Пред родна публика той спечели първото олимпийско злато за Австралия в плуването, а след това изведе щафетата на 4 по 200 метра свободен стил до световен рекорд. Тази седмица циментира репутацията на Австралия като плувна нация и продължава да вдъхновява спортистите ни и днес. Въпреки че изгради живота си в Съединените щати, той остана горд австралийски олимпиец. От името на цялото австралийско олимпийско семейство изказвам най-искрени съболезнования на семейството на Джон, на неговите приятели и на цялата плувна общност“, заяви Честърман.

Освен успехите си на олимпийския форум, Хенрикс печели и три златни отличия на Игрите на Британската империя и Британската общност във Ванкувър през 1954 година – на 110 ярда свободен стил, както и в щафетите 4 по 220 ярда свободен стил и 4 по 110 ярда съчетано плуване.

Неговите исторически заслуги са признати с приемането му в Международната зала на славата по плуване през 1973 година, а през 1986 година той е въведен и в Залата на спортната слава на Австралия.

Джон Хенрикс оставя след себе си своята съпруга Бони Хенрикс, както и своите деца и внуци.

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