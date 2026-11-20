Четири национални рекорда паднаха във втория ден от Държавното плуване

Четири национални рекорда бяха подобрени в рамките на втория състезателен ден от Държавното лично отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки в 25-метров басейн, което се провежда в “Парк Арена ОЗК” Бургас.

Дарен Кирилов постави нов рекорд на 200 метра гръб за мъже. Състезателят на “Доростол” спечели убедително финала в дисциплината с 1:50.78 мин., като свали 1.47 сек. от досегашното върхово постижение, което също беше негово притежание. Втори и трети завършиха представителите на “Спринт” София Адриан Йонинов и Никола Левтеров. При юношите старша възраст най-бърз беше Александър Илиев от “Левски” (2:01.58 мин), а при юношите младша Самуил Андреев от ПСК “Черно море” (2:12.34 мин.).

Маргарита Стоименова победи в старта на 200 метра съчетано плуване с нов национален рекорд за девойки старша възраст. Представителката на клуб “Спринт” София спечели женския финал с време 2:13.62 мин., следвана от Елица Милотинова (“Академик”) и Лора Шаранкова (“Пловдив 2019”). При девойките младша се отличи Ан-Мари Младенова от “Локомотив” (2:24.36 мин.).

Два успеха в рамките на минути постигна Диана Петкова. Националната състезателка от клуб “Спринт” София триумфира в женските стартове на 50 метра бруст и 100 метра свободен стил. В първия си финал за деня Петкова спечели с време 30.23 сек., оставяйки след себе си своите съотборнички Камелия Стоименова и Калина Ходлей. Ходлей взе златото при девойките старша възраст (32.88 сек.), а при девойките младша възраст най-добро време даде Ева Пехливанян от “Олимп” (34.10 сек.). На 100 метра свободен стил Диана Петкова спечели финала с 54.29 сек., следвана от Росина Тодорова от клуб “Олимпия” и Симона Иванова от “Олимп”. Владимира Цулева (“Сандански”) с 57.11 сек. беше най-бърза при девойките старша възраст, а Мила Димитрова (“Олимп”) взе златото при девойките младша възраст с 59.69 сек.

Михаил Чихлал спечели в мъжката надпревара на 50 метра свободен стил. Плувецът на ЦСКА завърши за 21.90 сек. След него финишираха Никола Здравков от “Астери” и Тонислав Събев от “Царевец”. Матей Николов от “Олимпик” Сандански (24.26 сек.) и Костантин Колев от “Акулите” (22.54 сек.) бяха най-бързи при юношите старша и младша възраст.

Явор Стефанов от клуб ВСИ беше над всички в надпреварата на 200 метра съчетано плуване при мъжете. Той взе дистанцията за 1:59.24 мин., като след него се наредиха Иван Грабко от “Пловдив 2019” и Николай Стоев от “Акулите”. Ясен Величков от “Левски” с време 2:17.74 мин. и Христо Петков от “Пловдив 2019” с 2:02.82 мин. бяха най-добри при юношите младша и старша възраст.

Стефани Кременлиева донесе успех за клуб “Левски” в женския финал на 200 метра бътерфлай с време 2:18.09 мин. 17-годишната състезателка взе златото и при девойките старша възраст. В решителното плуване тя изпревари Милена Христова от “Вихрен” и Карина Митрова от “Олимп”. Шампионка при девойките младша възраст стана Ралица Бонева от клуб “Феникс” (2:28.67 мин.).

Мирослав Терзиев от ПСК “Черно море” взе златото на 400 метра свободен стил при мъжете с резултат от 3:51.71 мин. Втори финишира съотборникът му Калоян Драгнев, а трети Ивайло Пирински от клуб Г. Д. С. Титлите при юношите старша и младша възраст отидоха при Димитър Докузов от “Вихрен” (3:57.66 мин.) и Мартин Белчев от клуб “Траяна” (4:19.76 мин.).

Националният рекордьор Любомир Епитропов (ВСИ) спечели мъжката надпревара на 100 метра бруст. Европейският шампион финишира за 58.69 сек., оставяйки след себе си Иван Грабко (“Пловдив 2019”) и Максим Манолов (“Черно море”). Стефан Клинчев от ВСИ (1:08.50 мин) и Александър Николов от “Олимп” (1:02.07 мин.) бяха най-бързи при юношите младша и старша възраст.

Смесената щафета на “Спринт” София триумфира на 4х50 метра свободен стил с резултат 1:36.54 мин.

Национален рекорд за девойки старша възраст постави щафетата на “Олимп” в надпреварата на 4х50 метра свободен стил. Симона Иванова, Яна Ангелова, Карина Митрова и Ралица Заркова спечелиха с време 1:48.42 мин. При двойките младша най-бързи бяха отново представителките на “Олимп”.

Нов национален рекорд и за щафетата на “Акулите” на 4х50 метра свободен стил при юношите старша възраст. Дамян Георгиев, Николай Стоев, Теодор Атанасов и Константин Колев триумфираха с време 1:32.50 мин. При юношите младша възраст победата беше за квартета на ПСК “Черно море”.

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