Стартира държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас

Калоян Драгнев триумфира на 1500 метра свободен стил при мъжете в първия ден на Държавното първенство по плуване в малък басейн, което се провежда на комплекс Парк Арена-ОЗК в Бургас. 18-годишният състезател на ПСК Черно море финишира първи за 15:22.40 минути. Втори остана Михаил Стойковски от Левски със 15:39.51, а трети е Олег Миланов (Олимп) с 16:00.50 минути.

При жените на 800 метра свободен стил спечели 15-годишната Ема Димитрова (ВСИ) с време 8:58.54 минути, следвана от Яна Ангелова (Вихрен) с 9:02.25 и Лора Шаранкова (Пловдив 2019) с 9:02.41 минути.

В надпреварата участват и някои от националните състезатели, сред които Петър Мицин, Любомир Епитропов и Диана Петкова.

Първенството се провежда до неделя, входът за зрители е свободен.

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