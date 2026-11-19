Дарен Кирилов с нов рекорд на 200 метра гръб в малък басейн

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб за мъже по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас.

Състезателят на Доростол спря хронометрите на 1:50.78 минута и подобри собственото си върхово постижение от 1:52.25, поставено преди година отново на басейна в Бургас.

Стартира държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас

Втори във финала на 200 метра гръб остана Адриан Йонинов (Спринт София) с 1:56.39, а трети е Никола Левтеров (Спринт София) с 1:59.81.

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Диана Петкова завоюва два златни медала от днешния ден. Националката от Спринт София спечели титлата на 50 метра бруст с 30.23 секунди, а след това добави нов триумф, след като финишира първа във финала на 100 метра свободен стил с 54.29 секунди.

В най-масовата дисциплина - спринта на 50 метра свободен стил за мъже шампион стана състезателят на ЦСКА Мартин Чихал с 21.90 секунди, следван от Никола Здравков (Астери) с 21.94 и Тонислав Събев (Царевец) с 22.04.

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