Нови рекорди по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн

Нови национални рекорди бяха подобрени по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас.

Най-впечатляващо постижение записа Камелия Стоименова (Спринт София), която спечели финала на 200 метра бруст за жени с нов национален рекорд от 2:24.31 минути и свали повече от секунда от досегашното си върхово постижение, което постави преди година в Лондон. На 2 ноември 2025 г. Камелия Стоименова написа история, като подобри 37-годишния национален рекорд на Таня Богомилова на 200 метра бруст за жени в малък басейн (25 м). Постижението на Стоименова тогава бе 2:25.59 минути, с което тя свали от времето на олимпийската шампионка от 2:25.95 мин., поставено на 20 март 1988 г. в Благоевград.

Валентин Филипов от клуб “Астери” постави нов национален рекорд на 50 метра гръб при мъжете. Филипов спечели финал “Б” с време 24.26 сек., като подобри с 11 стотни досегашното върхово постижение в 25-метров басейн, което от 2021г. беше притежание на Владислав Терзиев. Само със стотна по-бавен беше Дарен Кирилов за победата във финал “А”. Състезателят на “Доростол” заслужи държавната титла с резултат 24.27 сек., а след него останаха представителите на клуб “Спринт” София Адриан Йонинов и Радостин Кръстев. Кръстев беше най-бърз при юношите старша възраст с време от сериите 25.71 сек. Матей Николов (“Олимпик” Сандански) спечели при юношите младша възраст с резултат 27.64 сек.

Дарен Кирилов взе втори златен медал за деня след успех във финала на 400 метра съчетано плуване. Кирилов финишира за 4:12.03 мин., като остави далеч след себе си Явор Стефанов от ВСИ и Мартин Юсев от клуб “Младост ‘91”. Юсев взе титлата за юноши старша възраст с време от сериите 4:31.83 мин. При младшата възраст над всички беше Самуил Андреев от “Черно море” с резултат 4:47.61 мин.

Владимира Цулева от клуб “Сандански” постави нов национален рекорд за девойки старша възраст на 50 метра бътерфлай. Цулева спечели женския финал в дисциплината с 27.16 сек., като направи втора поправка на върховото постижение в рамките на деня. След нея се наредиха Карина Митрова от “Олимп” и Вики Луис Зауерман от “Етър”. При девойките младша възраст над всички беше Ева Пехливанян от “Олимп” - 29.47 сек.

Диана Петкова постигна поредната си победа на шампионата в Бургас. Националката от клуб “Спринт” София взе златото в надпреварата на 100 метра съчетано плуване при жените. Петкова взе дистанцията за 59.83 сек., като остави след себе си своята съотборничка Маргарита Стоименова и Лора Шаранкова от клуб “Пловдив 2019”. Стоименова беше най-бърза при девойките старша възраст с време от сериите 1:03.68 мин. При девойките младша възраст най-доброто време в сериите даде Ан-Мари Младенова от клуб “Локомотив” с 1:06.23 мин.

Иван Манолов триумфира в старта на 100 метра свободен стил при мъжете. Плувецът на “Пловдив 2019” финишира за 48.84 сек., оставяйки след себе си Алекс Стойнов (“Олимп”) и Борис Иванов (“Олимпия”). Виктор Ангелов от “Левски” беше най-добър сред юношите старша възраст с време 50.14 сек., а при юношите младша възраст победител стана Матей Николов от клуб “Олимпик” Сандански с 53.86 сек. Иван Манолов взе златото и във финала на 100 метра бътерфлай с време 53.23 сек. След него се наредиха Симеон Събев (“Царевец”) и Илиян Илиев (“Черно море”). Радостин Кръстев (“Спринт” София) с време 54.69 сек. беше най-бърз при юношите старша възраст, а Йоан Тодоров завърши за 1:01.68 мин., за да донесе успех за своя клуб “Пловдив 2019” при юношите старша възраст.

Габриела Георгиева отново беше над всички на 100 метра гръб при жените. Състезателката на клуб “Олимпия”, която е и национална рекордьорка в дисциплината, спечели златото с време 58.92 сек. Маргарита Стоименова финишира втора във финал “А” с нов национален рекорд за девойки старша възраст - 1:00.95 мин. Сиана Митева от клуб “Олимп” триумфира при девойките младша възраст с време от сериите 1:03.97 мин.

Отборът на “Спринт” София спечели надпреварата за смесени щафета на 4х50 метра съчетано плуване с резултат 1:44.65 мин. След столичани останаха квартетите на ВСИ и “Олимп”.

Щафетите на “Олимп” поставиха нови национални рекорди в стартовете на 4х50 метра съчетано плуване при двойките. Сиана Митева, Ева Пехливанян, Надежда Комова и Мила Димитрова взеха дистанцията за 2:00.81 мин. при младшата възраст, а Яна Ангелова, Ралица Заркова, Карина Митрова и Симона Иванова бяха над всички при старшата възраст с време 1:57.79 мин. Победите в същата дисциплина при юношите взеха квартетите на “Пловдив 2019” (младша възраст) и “Олимп” (старша възраст).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google