Три национални рекорда паднаха в четвъртия ден на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн

Тонислав Събев подобри националния рекорд на 50 метра бруст за мъже по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас. 24-годишният състезател спечели финала с време 26.77 секунди и подобри собственото си върхово постижение от 26.83 секунди, поставено също в Бургас преди две години. Втори остана националът Любомир Епитропов (ВСИ) с 27.03, а трети е Максим Манолов (ПСК Черно море) с 27.21.

Дарен Кирилов счупи втори рекорд по време на шампионата в бургаската ОЗК Арена. Състезателят на Доростол подобри постижението на 100 метра гръб за мъже с време 51.49 секунди. Предишният национален рекорд в дисциплината бе на Калоян Левтеров - 52.46 от Европейското първенство в Отопени преди три години. Преди два дни Кирилов подобри националния рекорд и на 200 метра гръб.

Нови рекорди по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн

Върхово постижение записа и щафетата на Спринт София на 4 по 50 метра свободен стил за жени. Квартетът на Спринт Камелия Стоименова, Магдалена Пепегова, Маргарита Стоименова и Диана Петкова финишира за 1:45.92 минути и счупи собствения си рекорд от 1:46.08, поставен в Бургас преди две години.

Петър Мицин стартира участието си на шампионата в Бургас с победа на 200 метра бътерфлай. 21-годишният Мицин спечели златото с 1:58.62 минути, но остана на повече от седем секунди от държавния рекорд в дисциплината на Антъни Иванов (1:51.49).

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