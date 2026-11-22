Силно включване на Емилета Рачева с 11 точки при нова загуба на Омичка в Русия

Националката Емилета Рачева и нейният Омичка (Омск) допуснаха нова загуба в руската Суперлига при жените. Рачева и съотборничките й паднаха у дома от силния тим на Корабелка (Санкт Петербург) с 0:3 (21:25, 20:25, 17:25) в среща от 9-ия кръг на първенството.

Омичка остава на последното 14-о място във временното класиране без победа до момента и само две спечелени точки, но и мач по-малко. В следващия 10-и кръг Рачева и компания са отново домакини, но на гранда Динамо (Москва). Двубоят е в събота (28 ноември) от 12,00 часа българско време.

Емилета Рачева със 7 точки за Омичка срещу Динамо-Ак Барс в Русия

Емилета Рачева се включи силно като резерва във втория гейм и стана втора по резултатност с 11 точки (1 блок, 3 аса, 35% ефективност в атака и 21% позитивно посрещане - +3).

Най-резултатна за Омичка стана Анастасия Гвозденко с 12 точки (30% ефективност в атака - +2).

За Корабелка Елизавета Нестерова реализира 18 точки (4 блока, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +11), а Александра Захарова и Анастасия Черняева добавиха 12 и 11 точки за победата.

ОМИЧКА (ОМСК) – КОРАБЕЛКА (САНТ ПЕТЕРБУРГ) 0:3 (21:25, 20:25, 17:25)

ОМИЧКА: Анастасия Гвозденко 12, Виктория Велисевич 7, Ирина Миланович 5, Ксения Дяченко 4, Владислава Коржова 5, Алина Донченко 3 – Ангелина Хлиновская-либеро (ЕМИЛЕТА РАЧЕВА 11, Юлия Дробченко)

КОРАБЕЛКА: Елизавета Нестерова 18, Александра Захарова 12, Анастасия Черняева 11, Елизавета Фитисова 8, Галия Морено Рейес 9, Сладжана Миркович 1 – Кристина Исакова-либеро (Ирина Филиштинская, Наталия Муранева–либеро).

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