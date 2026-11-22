Феноменална Мира Тодорова! 7 блокади и 22 точки при драматична победа в Япония

Бившата българска националка Мира Тодорова изигра страхотен мач в японската V-лига, като отбеляза впечатляващите 22 точки, включително 7 успешни блокади, при драматичната победа на Викторина Химеджи над Астемо с 3:2 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 15:13) като гост в среща от шестия кръг на първенството.

Тодорова бе най-резултатна. 22 точки реализира и Саки Танака (1 ас, 3 блокада). Руи Нонака добави 20 точки, а Камила Мингарди завърши с 19.

Миналата година страхотно постижение записа друга българска волейболистка, играеща на поста централен блокировач - на 7 декември 2025 г. Нася Димитрова реализира 20 точки, от които 11 блокади и 1 ас, за Гънма при загубата с 2:3 гейма от Викторина Химеджи. Още по-висок точков актив записва американката Брион Бътлър, която през декември 2024 г. достига 27 точки, от които 7 блокади, за Астемо при петгеймова победа над Хисамитцу Спрингс. Сръбкинята Миня Осмайич също записва името си със златни букви - с 19 точки и 8 блокади за Химеджи срещу Осака през ноември 2024 г., макар и в четири гейма.

Победата е шеста поредна и общо осма за Викторина Химеджи, който ден по-рано записа победа срещу същия съперник с 3:1 гейма.

Мира Тодорова и съотборничките ѝ са на второто място в Западната конференция на японската SV League с 8 победи, 4 загуби и 23 точки. Лидер е Сага Хисамитцу Спрингс с 10 победи и 30 точки.

АСТЕМО РИВАЛЕ ИБАРАКИ – ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ 2:3 (25:22, 20:25, 23:25, 25:23, 13:15)

АСТЕМО РИВАЛЕ: Рубин 34, Бутиган 16, Кутино 10, Ватанабе 10, Намайзава 7, Фуджикура 5 – Токумото (либеро) (Окабе 5, Уесака, Хамамура, Р. Сато, Мерумо, Самура, Ето).

ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ: Танака 22, МИРА ТОДОРОВА 22, Нонака 20, Мингарди 19, Асано 6, Сакурай – Фукудоме (либеро) (Ошима 1, Кавамата 1, Сасаки, Ито, Иноуе, Ямамото, Кикута).

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