Локомотив (Новосибирск) на Пламен Константинов с победа №8

Воденият от бившия селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) постигна категорична победа в руската Суперлига.

Тимът от Новосибирск се наложи у дома над Ярославич (Ярославъл) с 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) в среща от 9-ия кръг на първенството.

Двубоят се игра пред 5000 зрители в Новосибирск.

Локомотив доминираше през цялата среща и не позволи на съперника да спечели повече от 19 точки в нито един от трите гейма.

Най-резултатен за Локомотив всъщност е Ражаб Шахбанмирзаев с 14 точки, следван от Омар Курбанов с 12 точки и Дмитрий Лизик с 10 точки.

За Ярославич Иван Пискарьов завърши с 11 точки.

Възпитаниците на Пламен Константинов демонстрираха отлична ефективност в атака — 67%, срещу 42% за гостите.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – ЯРОСЛАВИЧ (ЯРОСЛАВЪЛ) 3:0 (25:19, 25:18, 25:16)

ЛОКОМОТИВ: Федор Воронков 6, Михаил Вишняков 6, Ражаб Шахбанмирзаев 14, Лучано Де Чеко 1, Дмитрий Лизик 10, Омар Курбанов 12 – Семьон Кривитченко-либеро (Иля Казаченков 2, Егор Кочетков, Сергей Мелкозеров, Егор Якутин, Андрей Гуляев, Денис Черейски, Александър Костадинов)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЯРОСЛАВИЧ: Вадим Очишагов, Матвей Кутлунин 4, Мохсен Деларами 11, Егор Поторочин, Иван Пискарьов 11, Кирил Сивук 4 – Дмитрий Смородинов-либеро (Виталий Папазов 3, Владимир Чивел 4, Дмитрий Козлов 1, Денис Гетман, Станислав Касел, Егор Феоктистов, Григорий Драгунов)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ШЛЯПНИКОВ.

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