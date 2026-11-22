Елена Коларова: Явно ни е запазена марка да се връщаме от 0:2

Волейболистката на Левски Елена Коларова коментира драматичната победа с 3:2 над Драгоман в двубой от седмия кръг на Demax+ Суперлигата. Пред БНТ състезателката на „сините“ призна, че отборът е започнал да играе по-освободено след изоставането с 0:2 гейма. Тя посочи силния сервис като един от основните фактори за пълния обрат.

„Може би в третия гейм започнахме да си вярваме, когато вече нямахме какво да губим. При 2:0 за съперника просто си повярвахме. Явно това ни е запазена марка - да се връщаме в мача от третия гейм“, заяви Коларова.

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Волейболистката призна, че не е била достатъчно концентрирана в началото на двубоя, но е успяла да подобри представянето си. Според нея по-силният начален удар е затруднил посрещането на домакините и е помогнал на Левски да обърне развоя на срещата.

„На сервис се представих добре, а това беше основното ни оръжие в този мач, защото посрещането на съперника не беше на ниво, когато започнахме да изпълняваме по-силни сервиси“, обясни тя.

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Коларова коментира и предстоящия сблъсък с шампиона Марица (Пловдив), като подчерта значението на увереността.

„Очаквам да се представим добре. Както видяхме, дори да губим с 0:2, винаги можем да се върнем. Просто трябва да си повярваме и да играем смело“, завърши волейболистката на Левски.

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