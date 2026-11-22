Антон Петров: Единствената причина Левски да ни победи беше физическата подготовка

Старши треньорът на Драгоман Антон Петров коментира поражението с 2:3 от Левски в двубой от седмия кръг на женската Demax+ Суперлига. Пред БНТ наставникът изрази задоволство от представянето на своите състезателки, които поведоха с 2:0 гейма, но допуснаха пълен обрат. Специалистът посочи по-слабата физическа подготовка като основна причина за загубата.

„Изключителен мач за момичетата по отношение на игровата дисциплина и увереността в действията. Единствената причина Левски да ни победи беше по-слабата ни физическа подготовка“, заяви Петров.

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Наставникът подчерта, че въпреки поражението Драгоман е показал, че може да се конкурира с водещите отбори в първенството.

„Левски е отбор от първата тройка и със сигурност е по-добре подготвен физически от нас. Това обаче не ме притеснява. Видях на какво са способни момичетата, особено в първите два гейма. Показахме, че можем да претендираме за място в топ 3“, допълни специалистът.

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Петров коментира и предстоящия двубой с ЦПВК, като подчерта, че отборът му не прави сметки за класирането.

„Не правим сметки за класирането. Играем мач за мач. Най-важното преди следващата среща е да се възстановим физически и да покажем същото представяне“, завърши треньорът на Драгоман.

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