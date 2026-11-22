Камило Плачи стана клубен консултант в руския Динамо-ЛО

Опитният италиански специалист Камило Плачи се завръща на волейболната сцена в Русия. 70-годишният наставник бе официално представен като консултант в клубната система на Динамо-ЛО.

Плачи остави отлични впечатления при предишния си престой в страната начело на Факел между февруари 2017 и февруари 2021 година. Под негово ръководство тимът завоюва европейската Чалъндж къп през 2017 година, както и бронзовите отличия на Световното клубно първенство през 2018 година и в шампионата на Русия през 2019 година. Той напусна поста си по здравословни причини, след като преболедува коронавирус.

След периода си във Факел италианецът води два сезона българския Хебър (2021–2023), а след това застана начело и на италианския Ачи Кастело в местната Серия А2 (2024/2025).

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На национално ниво Плачи е работил като помощник-треньор в представителните тимове на Русия (2007–2008), България (2008–2010, 2012) и Сърбия (2015). На Олимпиадата през 2008 година той бе в щаба на Владимир Алекно, когато отборът спечели бронзовите медали. През 2025 година специалистът пое мъжкия тим на Тунис, който през септември класира за олимпийския турнир през 2028 година.

С привличането си в Динамо-ЛО Плачи отново ще си партнира с Андрей Жариков. Двамата работиха заедно във Факел, където Жариков бе генерален мениджър, докато в момента изпълнява функциите на заместник-директор в клуба от Соснови Бор.

В треньорския щаб на тима вече присъстват още двама италианци – старши треньорът Антонело Андриани и специалистът по физическа подготовка Себастиано Китолини.

Динамо-ЛО заема осмо място във временното класиране на руския шампионат с актив от четири успеха в осем мача. На 24 ноември за отбора предстои гостуване на Оренбуржие.

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