Нешич: Не спрях да вярвам в победата

Старши треньорът на женския волейболен отбор на Левски Драган Нешич коментира драматичната победа с 3:2 над Драгоман в двубой от седмия кръг на Demax+ Суперлигата. Пред БНТ наставникът на „сините“ призна, че не е останал доволен от представянето на своите състезателки в първите два гейма, но е продължил да вярва в обрата. Специалистът говори и за предстоящия сблъсък с шампиона Марица (Пловдив).

„Поздравявам Драгоман за представянето в първите два гейма. Съперникът игра с голяма мотивация и беше отлично организиран. Поемам отговорност за това, че нашият отбор започна да играе едва от третия гейм. Това не е добре“, заяви Нешич.

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Сръбският специалист подчерта, че въпреки изоставането от 0:2 не е загубил вяра в крайния успех.

„Не съм спирал да вярвам, че можем да победим. Не успявахме да изпълним нещата, за които се бяхме разбрали. Трябваше да затрудним посрещането на Драгоман със силен сервис“, обясни наставникът.

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Нешич беше реалист и по отношение на предстоящото дерби с Марица, като призна, че пловдивчанки имат предимство в техническо отношение.

„Нямаме право да наричаме този мач голям двубой. Първо трябва да подобрим играта си в сравнение с мачовете срещу ЦСКА, Перник и Драгоман. Марица за нас в момента е само мечта. Ще се подготвим за срещата, но знаем, че съперникът ни превъзхожда технически. Това е реалността“, завърши Нешич.

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