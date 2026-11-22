Левски сътвори впечатляващ обрат от 0:2 срещу Драгоман

Женският волейболен отбор на Левски постигна драматична победа с 3:2 (18:25, 19:25, 25:19, 25:20, 15:11) като гост на Драгоман в двубой от седмия кръг на Demax+ Суперлигата, съобщава БТА. Възпитаничките на Драган Нешич изоставаха с 0:2 гейма, но показаха характер и стигнаха до пълен обрат.

Нешич: Не спрях да вярвам в победата

Домакините започнаха по-добре срещата и успяха да наложат волята си в първите две части. Драгоман спечели откриващия гейм с 25:18, а във втория отново имаше предимство и се наложи с 25:19.

Елена Коларова: Явно ни е запазена марка да се връщаме от 0:2

Левски обаче намери начин да се върне в двубоя. Третият гейм вървеше равностойно, но в заключителните разигравания „сините“ успяха да вземат инициативата и намалиха изоставането си след 25:19. В четвъртата част столичанки продължиха с доброто си представяне и стигнаха до успех с 25:20, с което изпратиха срещата в решителен тайбрек. В петия гейм Левски пое инициативата и поддържаше преднина от две-три точки. Волейболистките на Нешич не позволиха на домакините да направят обрат и затвориха двубоя с 15:11.

Антон Петров: Единствената причина Левски да ни победи беше физическата подготовка

С победата Левски събра 17 точки и заема третото място във временното класиране, като има равен актив с втория ЦСКА. Драгоман е пети с 12 точки след седем изиграни срещи.

ДРАГОМАН – ЛЕВСКИ 2:3 (25:18, 25:19, 19:25, 20:25, 11:15)

ДРАГОМАН: Александра Колева, Никол Накова, Анастасия Петрова, Теодора Тодорова, Христина Арнаудова, Божидара Арнаудова - Елена Иванова-либеро (Яна Иванова, Лора Лапоева, Мария Благоева, Мариела Петрова, Йоанна Левчева, Никол Христова)

Старши треньор: Антон Петров

ЛЕВСКИ: Елена Коларова, Димана Иванова, Габриела Жекова, Венеса Радева, Джоанна Алкантара, Елла Грей - Мила Пашкулева-либеро (Адриана Алексиева, Лия Млякова, Зорница Стефанова, Лияна Василева, Красимира Гарова, Никол Стефанова-либеро)

Старши треньор: Драган Нешич

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google