Камило Плачи: Симеон Николов вероятно ще стане най-добрият разпределител в света

Бившият селекционер на България Камило Плачи направи изключително силна оценка за Симеон Николов след финала за Суперкупата на Италия между Перуджа и Лубе. В предаването "After Hours – La SuperLega di notte" на Италианската волейболна лига 70-годишният специалист, който в момента води националния отбор на Тунис, прогнозира, че младият български национал може да се превърне в най-добрия разпределител в света през следващите години.

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"Днес (б.р. в неделя) на игрището бяха най-силният разпределител и този, който вероятно ще стане най-силният през следващите години", заяви Плачи, сравнявайки Симеон Николов със Симоне Джанели, който беше избран за MVP при победата на Перуджа над Лубе с 3:2.

"Познавам братята Николови, видях ги как израстват, защото Владимир беше с мен шест години в националния отбор, както и по време на престоя ни в Кунео. Въздействието на Мони беше изненадващо, включително начинът, по който решава и управлява ситуациите, положителната агресивност, която притежава. Той е завършен състезател", коментира още специалистът.

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Плачи коментира подробно и причините за обрата на Перуджа във финала, след като отборът на Анджело Лоренцети изоставаше с 0:2 гейма.

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"Много ми хареса начинът, по който Симоне Джанели използваше централните блокировачи. Когато всичко изглеждаше приключило, но всъщност започна отново, именно центровете на Перуджа направиха разликата – както в атака, така и с докосванията си на блокада. Лубе започна с Николов на начален удар в петия гейм, защото обикновено се стартира с най-силния изпълнител. Но веднага последва грешка, а след това още два сервиса не попаднаха в игрището. Това са малки детайли, които могат да променят съдбата на един мач", сподели още Плачи.

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