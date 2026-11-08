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Александра Миланова с 20 точки за драматична победа на Афион

  • 8 ное 2026 | 17:46
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Александра Миланова с 20 точки за драматична победа на Афион

Българската националка Александра Миланова изигра силен мач и помогна на Синнада Хотелс Афион Беледийе Юнташ да спечели в турската Султанлар лига. Тимът се наложи у дома над Маниса Бююкшехир Беледийеспор с 3:2 (29:27, 21:25, 25:20, 20:25, 15:13) в среща от 8-ия кръг пред 1200 зрители.

Александра Миланова започна като титуляр във всичките пет гейма и стана най-резултатна за победителките с 20 точки (42% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане – +13). Българската посрещачка реализира всичките си точки в нападение.

Севги Джерен Юзгенч Солак добави 15 точки, а Катиеле Алонсо се включи от пейката с 11.

За Маниса най-резултатна бе Ивана Ваняк с 22 точки (1 блок, 49% ефективност в атака и 15% позитивно посрещане – +15). Едина Бегич завърши с 21 точки (2 блока, 1 ас, 40% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане – +14).

Това бе втора победа за Афион, който има 4 точки след осем мача. Маниса е с една победа, седем загуби и 5 точки.

АФИОН БЕЛЕДИЙЕ ЮНТАШ – МАНИСА БЮЮКШЕХИР БЕЛЕДИЙЕСПОР 3:2 (29:27, 21:25, 25:20, 20:25, 15:13)

АФИОН: Виктория Майер 3, Севги Джерен Юзгенч Солак 15, АЛЕКСАНДРА МИЛАНОВА 20, Лиза Сафронова 7, Йована Кочич 8, Дамла Токман 7 – Сема Нур Долуджа Йозбилге и Илайда Наз Гергеф – либера (Беррак Дениз Какасчъ, Букет Йълмаз, Сабрийе Гьонюлкърмаз Дикмен, Айлин Токтамъш 9, Катиеле Алонсо 11, Зейнеп Сена Гюлерюз)

Старши треньор: ГЬОКХАН РАХМАН ЧОКШЕН

МАНИСА: Гизем Мъсра Ашчъ 1, Александра Рашинска 11, Ивана Ваняк 22, Едина Бегич 21, Бюшра Кълъчлъ 1, Нисан Барут 10 – Ъшъл Йоз – либеро (Фирдевс Киремитчи 5, Карол Лейте, Суде Хаджъмустафаоглу, Мерве Нур Йозтюрк Бал 5, Лорене Тейшейра, Фатма Нур Йълмаз, Мелис Демир – либеро)

Старши треньор: ГЬОРКЕМ КАЗАН.

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