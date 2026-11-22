ЦСКА се върна на победния път с категоричен успех над ВАСК

Женският волейболен отбор на ЦСКА се върна на победния път в Demax+ Суперлигата. „Червените“ се наложиха над ВАСК (Волейболна академия „Стойчев-Казийски“) с 3:0 (25:17, 25:16, 25:19) в двубой от седмия кръг на първенството. Срещата се проведе в столичната зала „Васил Симов“, а възпитаничките на Юлия Иванова реагираха по най-добрия начин след поражението от Марица (Пловдив) в предишния си мач.

Двубоят започна равностойно, като след 3:3 ЦСКА пое инициативата. Две успешни атаки на Александра Пейчева и добри изяви на Мадлен Митева и Ева Каменска позволиха на домакините да се откъснат с 9:3. Преднината нарасна до 11:4 след ас на Митева. ВАСК опита да се върне в гейма чрез Кристина Матиас и Мартина Лазарова, като намали до 16:13. ЦСКА обаче отговори с успешни атаки на Пейчева и Каменска, а Никол Окоро се отличи в заключителните разигравания за крайното 25:17.

Втората част също премина под контрола на „червените“, които поведоха с 11:5 след блокада на Лора Владимирова. Ас на Каменска увеличи аванса до 15:6, но гостите направиха силна серия на сервис. Жасмина Филипова реализира два аса, а Михаела Харитонова добави още един за 16:14. Домакините обаче не допуснаха изравняване. Габриела Пекова се отличи с ас, а Пейчева и Каменска помогнаха на ЦСКА да затвори гейма с 25:16 след нов ас на Митева.

В третия гейм столичанки започнаха убедително и поведоха със 7:2. Ева Каменска продължи със силните си изяви през центъра, а Пекова се включи успешно в нападение. ВАСК намали до 14:11 след добра серия на сервис на Мартина Лазарова, но ЦСКА отново увеличи преднината си. Две поредни блокади на Антония Станиславова направиха резултата 20:15. Гостите се доближиха до 21:18, но „червените“ спечелиха четири от следващите пет разигравания и приключиха срещата с 25:19.

ЦСКА – ВАСК 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)

ЦСКА: Киара Андонов, Никол Окоро, Ивана Ефремова, Мадлен Митева, Александра Пейчева, Ева Каменска - Златена Салабашева-либеро (Елица Кунева, Антония Станиславова, Симона Славчева, Мария Иванова, Габриела Пекова)

Старши треньор: Юлия Иванова

ВАСК: Кристина Матиас, Михаела Харитонова, Гергана Димитрова, Мартина Лазарова, Магдалена Митева, Десислава Николова - Велина Божилова-либеро (Йоана Иванова, Жасмина Филипова, Рая Стойкова, Никол Деянова, Виктория Мурзова, Мария Гергова, Калина Лолова-либеро)

Старши треньор: Антон Василев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google