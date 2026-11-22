Казийски и Бърдаров с 42 точки, Халкбанк на Радостин Стойчев със седма поредна победа

Матей Казийски и Денислав Бърдаров отбелязаха общо 42 точки за седмата поредна победа на Халкбанк (Анкара) в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим спечели като гост на Истанбул Генчлик с 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:18) в мач от 7-ия кръг. Халкбанк е втори с 20 точки и 7 победи от 7 мача.

Матей Казийски бе най-резултатен в мача с 22 точки (2 блока, 3 аса, 55% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане – +19).

Денислав Бърдаров добави 20 точки (2 блока, 2 аса, 64% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане – +13).

Двамата започнаха като титуляри и в четирите гейма, а бразилецът Дарлан Соуза завърши с 16 точки.

Белгиецът Сам Деру, половинка на бившата българска националка Добриана Рабаджиева, влезе като резерва във втория гейм и записа две позитивни посрещания.

За домакините Дик Кой бе най-резултатен с 19 точки, а Кристиан Падар добави 16 точки.

Турция, Ефелер лига, 7-и кръг

ИСТАНБУЛ ГЕНЧЛИК – ХАЛКБАНК (АНКАРА) 1:3 (22:25, 24:26, 25:21, 18:25)

ИСТАНБУЛ ГЕНЧЛИК: Арслан Екши, Кристиан Падар 16, Дик Кой 19, Ясин Айдън 8, Берту Ондеш 5, Джемал Йозгюр 10 – Бурак Мерт-либеро (Кристиан Тондике Мехиас, Батуралп Бурак Гюнгьор, Чаатай Дурмуш – либеро, Таха Берат Маса, Джанер Чичекоглу, Доан Каракоч 1, Мустафа Дженгиз)

Старши треньор: МУСТАФА РАМАЗАНОГЛУ

ХАЛКБАНК (АНКАРА): Мурат Йенипазар 4, Дарлан Соуза 16, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 22, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 20, Ертуурул Гази Метин 8, Халит Куртулуш 8 – Волкан Дьоне-либеро (Омерджан Бурак Карахан, Сам Деру, Ахмет Самет Балтаджъ, Умут Йоздемир – либеро, Берат Батън Мерген, Алехандро Родригес Фуентес, Йигит Хамза Аслан) Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

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