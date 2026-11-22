Игралият в Лубе се раздели с Металург

Голямата звезда на Металург (Перник) тунизийският национал Хамза Хфаейт се раздели с клуба по взаимно съгласие, научи Sportal.bg.

23-годишният посрещач, който през миналия сезон бе част за няколко месеца от италиански гранд Кучинс Лубe (Чивитанова), не пасна по най-добрия начин на новака в Winbet Супер Волей.

“С Хамза Хфайет се разделихме по взаимно съгласие. Той не успя да се впише успешно в колектива. Седнахме, поговорихме и стигнахме до заключение, че и за двете страни ще е най-добре да се разделим. Оставаме с топли чувства към Хамза Хфайет и му пожелаваме успех в бъдеще”, заяви президентът на Металург Мирослав Илиев специално пред Sportal.bg.

Камило Плачи: Обиколих света, за да обикна различията

Хамза Хфайет, който преди началото на сезона успя да се класира с националния отбор на Тунис за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, който е воден от Камило Плачи, вече се присъедини към тунизийския гранд Етоал Спортив.

“Не знам дали веднага ще привлечем заместник на Хамза Хфайет в Металург. Ще се огледаме на трансферния пазар и ако открием подходящ волейболист ще действаме в трансферния прозорец”, добави Мирослав Илиев.

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