Венислав Антов е реализатор №1 във Франция, бивш ас на Монтана го следва

Венислав Антов оглавява две класации във френския волейболен елит след първите седем кръга. Българският национал е №1 както по общ брой точки със 159, така и по средна резултатност с 5,68 точки на гейм.

Най-близо до диагонала на Туркоа е Василий Молотков. Бившият играч на Монтана има 149 точки за Тур и е трети по средна резултатност с 4,97 точки на гейм. Между двамата по този показател е Даниел Мартинс де Пиньо от Тулуза с 5,08.

Страхотен Вени Антов с 30 точки и MVP, Туркоа начело във Франция

Антов затвърди лидерството си с 31 точки (3 блока, 5 аса и 64% ефективност в атака – +18) при победата на Туркоан като гост на Роаян с 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 31:29). В седем мача българинът е реализирал 138 точки в атака, 13 аса и 8 блока.

С 13-те си аса той дели петото място в класацията за сервис.

В същия кръг Молотков поведе Тур към обрат от 0:2 до 3:2 (23:25, 21:25, 25:17, 27:25, 15:13) като гост на Тулуза. Руският диагонал наниза 34 точки (2 блока, 4 аса и 58% ефективност в атака – +22) и вече има 12 аса от началото на сезона.

Двамата вече са оглавявали заедно класация и в България. През сезон 2024/25 Антов завърши първи по общ брой точки в efbet Супер Волей с 597 за Левски София, а Молотков бе втори с 531 за Монтана. Тогава руснакът водеше по средна резултатност с 5,71 точки на гейм.

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