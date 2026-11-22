Микал Бриджис вкара тройка в последната секунда и Ню Йорк Никс победи Портланд

Микал Бриджис вкара тройка със сирената и Ню Йорк Никс постигна драматична победа с 97:96 срещу гостуващия Портланд Трейл Блейзърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Шампионите водеха през целия мач и преднината им достигна до 26 точки, но те я пропиляха в заключителните минути. Дени Авдия вкара два пъти от наказателната линия 3.2 секунди преди края и Портланд поведе за първи път в мача, преди Никс да вземат последния си таймаут.

Гостите от Портланд моментално покриха най-голямата заплаха Джейлън Брънсън, а Джош Харт бе принуден да потърси Бриджис, който прави много слабо начало на сезона. Той е с 30,6% успеваемост от зоната за три точки и 40,4% от игра, но в този мач се превърна в герой. Бриджис дриблира светкавично и стреля покрай Тумани Камара, за да донесе четвъртата поредна победа на шампионите.

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Брънсън завърши с 30 точки за Никс, които бяха без контузения Оу Джи Ануноби и лекуващия вирусно заболяване Карл-Антъни Таунс.

Джоел Ембийд записа 26 точки, 17 борби и девет асистенции при домакинската победа на Филаделфия 76ърс със 132:129 срещу Милуоки Бъкс. Тайлър Хиро вкара рекордните в кариерата си 50 точки за „елените“, които допуснаха поражение в 13-и пореден мач.

Леброн Джеймс помогна с 21 точки и по шест борби и асистенции за лидерите в Източната конференция, които водят с три мача на Бостън Селтикс. Отборът от Масачузетс отстъпи с 96:97 на Сакраменто, след като Кийган Мъри вкара победния кош 5.0 секунди преди изтичане на времето.

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Снимки: Gettyimages