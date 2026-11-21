Лука Дончич постигна невиждани показатели в НБА

Само 15 мача бяха нужни на Лука Дончич, за да премине границата от 550 точки и да запише поне по 100 асистенции и борби от началото на сезона. Никой в историята на НБА не е достигал и трите показателя за по-малко мачове.

След победата на Лос Анджелис Лейкърс със 106:104 над Сакраменто Кингс Дончич има средно по 37,2 точки, 7,7 асистенции и 6,8 борби на мач. Така словенецът съчетава високата си резултатност с близо осем завършващи подавания и почти седем овладени топки на двубой.

До момента той води "Езерняците“ към най-добрия рекорд в Западната конференция след първите 17 мача с баланс 14-3, като отбелязва някои абсурдни статистически показатели.

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Снимки: Gettyimages