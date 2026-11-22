Иржи Прохазка направи първо изявление след загубата на UFC Катар

Бившият шампион Иржи Прохазка направи равносметка след поражението си от Навахо Стърлинг на събитието UFC Катар и очерта следващите си стъпки в кариерата.

Стърлинг нокаутира чешкия боец с тежко дясно кроше в заключителните секунди на втория рунд от главния двубой в полутежка категория. По този начин Прохазка записа две последователни загуби за първи път в своята 40-мачова професионална кариера.

Стърлинг продължи възхода си в UFC с нокаут над Иржи Прохазка

Любимецът на феновете бе нокаутиран и от съотборника на Стърлинг – Карлос Улберг, в сблъсък за вакантната титла на UFC 327 през изминалия април.

Улберг нокаутира Прохазка и грабна титлата в полутежка категория

Малко след края на галавечерта Прохазка се обърна към феновете си в социалната мрежа Инстаграм, за да даде информация за своето състояние.

„Вече съм в хотела, имам няколко шева. Още веднъж поздравявам опонента си, беше наистина отлично попадение. Чувствах се остър, подготвен и силен, но може би заложих твърде много на тактиката и не оказах достатъчно преса. Ще направя нова публикация по въпроса, ще изгледам мача отново и ще се върна към тренировките, защото усещам, че има много за изчистване. Предстои много работа и нещата могат да бъдат далеч по-добре. Това повече няма да се повтори. Повече никакви такива мачове. Ще направя всичко необходимо, повярвайте ми. Благодаря за подкрепата. Време е за работа. Усмивка и обратно към тренировките. Благодаря ви, обичам ви всички, бъдете силни.“

Публикацията на боеца бе придружена и от краткото описание: „Приеми, усмихни се и продължи.“

34-годишният бивш първенец на UFC е изправен пред сериозен кръстопът, след като спечели само три от последните си седем сблъсъка, като три от тези поражения бяха в шампионски битки в полутежка категория. Прохазка е добре познат със своя агресивен и нестандартен стил, благодарение на който постигна 28 от своите 32 победи с нокаут, но изглежда чехът обмисля мащабни промени, докато преосмисля първата негативна серия в кариерата си.

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