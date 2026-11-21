Резултати на живо от UFC Катар: Прохазка срещу Стърлинг

Арена „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Доха, Катар, е домакин на бойната галавечер на UFC в съботния ден. Sportal.bg предлага проследяване на резултатите от пълния боен списък и водещите сблъсъци на събитието в Близкия изток.

В главния двубой бившият шампион в полутежка категория на организацията Иржи Прохазка се изправя срещу непобедения Навахо Стърлинг. Прохазка се опитва да се върне на победния път след поражението от Карлос Улберг в сблъсък за вакантната титла. От своя страна Стърлинг излиза след най-големия триумф в кариерата си срещу Ян Блахович.

Прохазка се закани да бъде по-опасен от всякога на UFC Катар

Подглавната битка противопоставя топ претендентите в категория перо Алджамейн Стърлинг и Кевин Вайехос. Бившият първенец в категория петел Стърлинг има актив от три победи и едно поражение, откакто се премести в дивизията до 66 килограма, докато Вайехос остава без загуба в първите си четири мача в октагона на UFC.

Вижте всички резултати и пълната бойна карта от събитието в Доха:

Основна карта (започва в 20:00 часа):

Иржи Прохазка срещу Навахо Стърлинг

Алджамейн Стърлинг срещу Кевин Вайехос

Дан Хукър срещу Брайън Ортега

Киоджи Хоригучи срещу Асу Алмабаев

Джаред Каноние срещу Икрам Алискеров



Подгряващи двубои (започва в 17:00 часа):

Александре Топурия срещу Сантяго Луна

Шамил Газиев срещу Талисон Тейшейра

Амир Албази срещу Алесандро Коста

Тахир Абдулаев победи Джейк Матюс с единодушно съдийско решение (30-27х2, 29-28)

Дом Мар Фан победи Николас Мота с единодушно съдийско решение (30-26х2, 29-27)

Дияр Нургожай победи Алик Лоренц с технически нокаут (удари) (Рунд 2, 0:24)

Джон Мичъл победи Шоаиб Юсаф с технически нокаут (удари) (Рунд 1, 3:50 мин.)

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