Волов Шумен 2007 срази Светкавица 2014

Волов Шумен 2007 надигра у дома Светкавица 2014 (Търговище) с 4:1, за седма поредна домакинска победа. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. „Жълто-сините“ доминираха в целия двубой и само след 10 минути игра имаха преднина с гола на Жечко Йорданов. В 23-ата минута Александър Александров – Шеви ознаменува силното си представяне напоследък с попадение за 2:0. На почивката той беше заменен от 15-годишния Едис Мередин, който малко след изтичането на час игра асистира на Жечко Йорданов за второто му попадение. В 82-ата минута Димитър Игнатовски също разтресе мрежата на гостите. В края „мълниите достигнаха до почитен гол от дузпа, реализирана на Явор Тодоров.

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