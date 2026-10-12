Дисквалифицираха българския екипаж в NLS

Дебютът на българския тим DBM в германския пистов шампионат NLS се оказа успешен като темпо на пистата и неуспешен като резултат. Българите записаха силно каране в квалификацията за 4-часовата надпревара на Северната дъга на “Нюрбургринг”, но нямаха късмет с автомобила.

Екипът в състав Павел Лефтеров, Александър Стефанов и Димитър Балев плюс Даниел Уестън стигна до 5-ото място в класа си и 10-а позиция в генералното класиране в квалификацията с автомобил на Konrad Motorsport - Ламборгини Хуракан GT3 Evo I. Българите стартираха в клас SP9 Pro-Am, като екип от същия клас спечели и квалификацията на 24-километровото трасе в планината Айфел.

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Състезанието започна Лефтеров, който успя да стигне в стинта си до второто място, а малко, след като зад волана седна Стефанов рейс контрола прибра екипа в бокса заради твърде високо ниво на шума. В пита отборът смени ауспуховатад система, Стефанов се върна на трасето, но малко по-късно пак беше повикан в бокса и екипът беше дисквалифициран 15 обиколки след старта заради неспазване на ограничението за максимално ниво на шума.

Според информация от българския екип, надвишаването на ограничението е било с едва 2 децибела.

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Снимка: Профил на Алекс Стефанов във Фейсбук

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