След травмата в глезена Цветан Соколов много близо до най-добрата си форма

Травмата в глезена на диагонала на Дея Цветан Соколов, която го тормозеше от началото на сезона в Winbet Супер Волей, е почти отшумяла и бившият капитан на националния отбор по волейбол се подготвя на максимални обороти.

Извънредната пауза от мачове на бургазлии, които в предстоящия 6-ти кръг през уикенда ще почиват е добре дошла

за да възстановят играчите със здравословни проблеми.

Двама от Дея в болница

"Цецо се доближава до топ формата си, може би е на 98-99 %. Японският посрещач Косуке Хата беше приет в клиниката на нашия президент д-р Маджуров с ниски стойности на кръвното налягане. Изписан е, в залата е, но още не тренира. Вторият ни разпределител Даниел Мицин беше на системи, заради вирус, но до ден- два ще се включи с останалите ", разкри пред "24 часа" треньорът на Дея Георги Димитров.

Следващият мач на отбора от седмия кръг е срещу Берое на 29 ноември в Стара Загора.

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