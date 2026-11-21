Женският тур с нов главен директор

Женската тенис асоциация (WTA) обяви в четвъртък назначаването на Джейми Бейкър за главен директор на тура (Chief Tour Officer). Бившият професионален тенисист, който доскоро заемаше постовете заместник-директор по професионалния тенис и турнирен директор на „Уимбълдън“, ще внесе в организацията ценен опит като състезател, ръководител на турнири и бизнес специалист. Той ще започне работа във WTA през първото тримесечие на 2027 г.

На новата си позиция Бейкър ще отговаря за оперативното управление на тура, отношенията със състезателките и турнирите, както и за въпросите, свързани със здравето и физическата подготовка на тенисистките. Той ще работи в тясно сътрудничество с играчите, организаторите на турнири и останалите служители на асоциацията. Назначаването му ще подсили ръководния екип на WTA със значителен експертен опит в тениса и организацията на състезания в момент, когато асоциацията надгражда успеха си с връщането на Финалите на WTA в САЩ.

„Джейми притежава изключителна комбинация от опит като професионален тенисист и ръководител на един от най-престижните турнири в света“, заяви председателят и главен изпълнителен директор на WTA Валъри Камило. „Той разбира спорта от различни гледни точки – от преживяванията и нуждите на състезателите до организационните изисквания при провеждането на голямо международно събитие. Неговите познания и преценка ще бъдат безценни, докато продължаваме да развиваме тура и да предоставяме по-добри услуги на нашите състезателки и турнири.“

„Джейми има задълбочено разбиране за това какво е необходимо, за да се организира професионален тенис на най-високо ниво, и притежава ценна перспектива за нуждите на играчите и турнирите“, заяви Адам Барет, председател на Съвета на турнирите към WTA и представител в борда на турнирите. „Неговият опит и подход, основан на сътрудничеството, ще бъдат от голяма полза както за WTA, така и за цялата тенис общност. Очакваме с нетърпение да работим с него на новата му позиция.“

„Изключително съм щастлив, че се присъединявам към WTA в толкова важен момент, изпълнен с възможности. Асоциацията има забележително наследство и е изиграла определяща роля в оформянето на бъдещето на женския спорт“, заяви Бейкър. „Докато женският спорт продължава да се развива и да привлича нова публика и инвестиции, WTA се намира в уникална позиция да бъде сред водещите организации в следващия етап от това развитие, опирайки се на богатата си история, своите състезателки и глобалната популярност на тениса. За мен е чест да бъда част от този процес и очаквам с нетърпение да допринеса за бъдещето на тура.“

Бейкър преминава във WTA от „Ол Инглънд Лоун Тенис Клъб“ (AELTC), където заемаше постовете заместник-директор по професионалния тенис и турнирен директор. В това си качество той ръководеше всички въпроси, свързани с тениса на „Уимбълдън“, като отговаряше за ключови аспекти от организацията на турнира, включително съдийството, изготвянето на програмата, услугите за състезателите и тренировъчните съоръжения.

Сред отговорностите му бяха също цялостното преживяване на тенисистите по време на турнира, стратегията за развитие на тревните кортове и отношенията с ATP, WTA и международните тенис организации. Работата му на „Уимбълдън“ е продължение на кариера, обхващаща различни аспекти на професионалния тенис. Преди да се насочи към управлението на турнири, Бейкър се състезаваше в тура на ATP, като в определен момент достигна до второто място сред британските тенисисти в световната ранглиста. Той прекрати професионалната си кариера през 2013 г.

След оттеглянето си от корта Бейкър работи близо пет години в корпоративното банкиране в Santander, преди през 2018 г. да се присъедини към AELTC като ръководител на отдела за връзки с тенисистите. През 2020 г. беше повишен до ръководител на професионалния тенис и турнирен директор, а през 2024 г. зае поста заместник-директор по професионалния тенис.

В WTA Бейкър ще използва своя състезателен, организационен и бизнес опит, за да подпомага тенисистките и турнирите, както и да участва в управлението на тура. Опитът му в ръководенето на турнир от световна класа ще бъде особено важен за новия подход на WTA, при който асоциацията ще организира самостоятелно Финалите на WTA, както и за развитието на събитието в Шарлът.

Със създаването на новата длъжност главен директор на тура Валъри Камило ще продължи да изпълнява функциите на председател, като същевременно ще заема и поста главен изпълнителен директор на WTA. Камило ще работи в тясно партньорство с Марина Сторти, която е главен изпълнителен директор на WTA Ventures – търговското подразделение на Женската тенис асоциация.

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