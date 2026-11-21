Ръсел: Исках да съм на полпозишън

Джордж Ръсел остана трети в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но утре ще стартира от първа редица до Макс Верстапен.

„Като цяло се получи добра квалификация за нас, както и целият ден - заяви британецът. - Исках да съм на полпозишън, но пък да кажем, че днес съм по-доволен от представянето ни тук, в сравнение с Мексико, където пак бях на първа редица.

🎲 THE STARTING GRID IN VEGAS 🎲 #F1 #LasVegasGP https://t.co/DVJmb8Bvcl — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас

„Но да намерим момент да излезем на пистата, да намерим кой да ни даде изтегляне, това беше много важно. Стана истинска лудница, като на „Монца“. Кими се справи страхотно и може би мислеше, че няма да се получи ако сме толкова близо един до друг, но накрая се получи добре за него. Стартирам втори заради наказанието му, така че ще се борим за победата.“

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Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages