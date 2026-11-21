Верстапен: Ред Бул се справи добре с квалификацията

Макс Верстапен остана втори в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но утре ще стартира от първа позиция.

„Отново имахме проблеми като тези в Бразилия - заяви Макс. - Отново се опитахме да ги решим и да вземем максимума в тези условия тук.

MAX VERSTAPPEN WILL START FROM POLE POSITION FOR THE LAS VEGAS GRAND PRIX 🤩 *Kimi Antonelli was quickest in qualifying but has a five-place grid penalty for the race #F1 #LasVegasGP https://t.co/2RefE1PH1F — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас

„Мисля, че направихме солидна квалификация. Първата ми обиколка в третата част на квалификацията беше много добра, особено с изтеглянето, което получих. Така че да сме на първа редица е добре за нас.

Антонели: Утре ще сме още по-силни

„Температурата на пистата, позицията на трасето, тук е много трудно да уцелиш всичко това заради многото и дълги прави, но мисля, че Ред Бул се справи добре с квалификацията и аз съм много доволен от това.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages