Макс Верстапен остана втори в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но утре ще стартира от първа позиция.
„Отново имахме проблеми като тези в Бразилия - заяви Макс. - Отново се опитахме да ги решим и да вземем максимума в тези условия тук.
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„Мисля, че направихме солидна квалификация. Първата ми обиколка в третата част на квалификацията беше много добра, особено с изтеглянето, което получих. Така че да сме на първа редица е добре за нас.
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„Температурата на пистата, позицията на трасето, тук е много трудно да уцелиш всичко това заради многото и дълги прави, но мисля, че Ред Бул се справи добре с квалификацията и аз съм много доволен от това.“
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages